В Филармонии прошел концерт симфонического оркестра под управлением Ялчина Адигезалова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением известного дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Солистами концертной программы выступили известная итальянская пианистка Роберта Пандольфи и азербайджанская вокалистка, лауреат международных конкурсов Сельджан Насибли.

Вначале вниманию меломанов был представлен "Концерт для фортепиано с оркестром" Сергея Прокофьева, который впервые прозвучал в Баку.

Далее были исполнены интермеццо из оперы Пьетро Масканьи "Сельская честь", арии Лиу из оперы "Турандот", Лауретты из оперы "Джанни Скикки", Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, симфоническая поэма "Пинии Рима" Отторино Респиги.

Концертная программа вызвала восторг публики, которая встречала каждое произведение бурными овациями. Оркестр под управлением народного артиста Ялчина Адигезалова доставил слушателям огромное удовольствие исполнением прекрасной музыки, а голос Сельджан Насибли заворожил своей красотой и мелодичностью.

Итальянская пианистка Роберта Пандольфи произвела на слушателей невероятное впечатление, исполнив на бис "Прелюдию №1" из цикла "24 прелюдии" выдающегося азербайджанского композитора Васифа Адигезалова.

Бурные овации стали подтверждением прекрасного исполнения и непревзойденного таланта музыкантов.