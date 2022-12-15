В Сумгайытском драмтеатре прошла премьера спектакля "O olmasın, bu olsun"

В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "O olmasın, bu olsun" (Не та, так эта) по произведению великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в театре.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов, художник-постановщиком выступил Эльшан Сарханоглу.

Исполняющий обязанности директора театра, заслуженный артист Видади Мамедов в своем выступлении перед показом поздравил труппу и театралов и подчеркнул, что премьера создала великолепную атмосферу праздника.

Главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Фирудин Магеррамов рассказал о гении Узеира Гаджибейли, об актуальности его произведений во всех жанрах.

По словам режиссера-постановщика спектакля, заслуженного артиста Намиса Ширмамедова, работать над спектаклем по произведению Узеира Гаджибейли - большая ответственность.

В постановке заняты - заслуженная артистка Илаха Сафарова, актеры Габиль Ханларов, Шахла Мамедова, Элай Хасыев, Ильхам Сафарли, Ялчин Салимов, Даглар Рустамов, Ровшан Аскеров, Джейхун Магеррамов, Эльмир Мехтиев, Джаваншир Эйюбзаде, Рамазан Ханларов, Ильгар Ибрагимов, Физули Гаранлизаде, Этибар Амиров, Орхан Фирудинов и другие.

Точность мизансцен, синхронность движений и слова, гармония комических ситуаций и великолепной музыки, красивые декорации сделали спектакль ярким, динамичным и крайне интересным для зрителей.

"Не та, так эта" - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году.

На протяжении многих лет произведение с грандиозным успехом ставилось на различных театральных площадках, демонстрировалось на международных фестивалях, был снят одноименный фильм, и по сей день является одной из самых любимых комедий азербайджанского зрителя.

Узеир Гаджибейли своей комедией раскрывает распространённые в обществе начала XX века социально-бытовые предрассудки и использует для этого смех и сатиру. Такой оригинальный путь был избран им для выдвижения своих идей в те годы. А психотипы людей были так мастерски описаны, что комедия актуальна во все времена, так как раскрывает человеческие пороки - алчность, лицемерие, ложь, трусость и т.д.

Главными героями произведения являются влюбленные - студент Сарвар и дочь бека Гюльназ. Ее отец, обанкротившийся Рустам бек, хочется выдать свою юную дочь за богатого пожилого купца Мешади Ибада. Гюльназ тяжело перечить отцу-самодуру, поэтому за нее вступается служанка Сенем. В душе Рустам бек понимает, что может сделать свою единственную дочь несчастной. Но не видит другого выхода, так как задолжал Мешади Ибаду очень крупную сумму денег. Естественно, что Сарвар не согласен с таким положением дел и находит выход... Как известно, в те годы невесту после свадьбы приводили в дом жениха под свадебным покрывалом. Но когда Мешади Ибад пытается сбросить покрывало, перед его ошеломленным взором оказывается Сарвар. Угрожая игрушечным пистолетом, Сарвар заставляет Мешади Ибада написать, что тот отказывается брать в жены Гюльназ, и вместо нее женится на служанке Сенем. Служанка и сама не против, так как давно должна была выйти замуж, и ей тоже хотелось бы обрести семейное счастье. В итоге Мешади Ибад смирившись с "потерей" юной возлюбенной просит утвердить брак с Сенем. Не та, так эта...

Кстати, когда Узеир Гаджибейли писал это произведение ему было всего 25 лет, и он описал 50-летнего Мешади Ибада старым человеком. Когда же впоследствии самому Узеиру Гаджибейли исполнилось 50 лет, он признался, что этот возраст далеко не старческий...