SOCAR и BP могут принять участие в разработке месторождений в Узбекистане

АО "Узбекнефтегаз", азербайджанская госкомпания SOCAR и British Petroleum Exploration (Caspian Sea) подписали меморандумы о взаимопонимании по проведению технических исследований по изучению возможностей для совместной разведки и разработки месторождений в Узбекистане и проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана.

Об этом в среду сообщила пресс-служба "Узбекнефтегаза" в официальном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церемония подписания документов состоялась в Ташкенте в рамках XXII Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2018".

Напомним, что в июне 2017 года SOCAR и "Узбекнефтегаз" достигли стратегической договоренности о проведении совместных нефтегазовых операций в Узбекистане, в проектах на шельфе в Азербайджане, а также в третьих странах.

Кроме того, между АО "Узбекнефтегаз" и KNOC Фергана подписан протокол о дате вступления в силу соглашения о проведении геологоразведочных работ на Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках Юго-Западного-Гиссарского региона Узбекистана.

Реализация подписанных документов позволит применять передовые зарубежные технологии и методы для повышения эффективности поиска и добычи углеводородного сырья. Это, как ожидается, может способствовать открытию новых месторождений, а также повысит квалификацию местных специалистов.