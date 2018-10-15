Итальянская компания получила контракт для разработки азербайджанского месторождения

Французская компания Total заключила SURF-контракт с консорциумом, состоящем из дочерней компании итальянской Saipem - Saipem Contracting Netherlands BV, а также азербайджанской Boshelf LLC и компании из Объединенных Арабских Эмиратов STAR GULF FZCO, для разработки азербайджанского газового месторождения "Абшерон".

Об этом говорится в понедельник в сообщении, размещенном на сайте Saipem, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Объем работ включает в себя проектирование, закупку, изготовление и установку объектов на шельфе, помощь в пуско-наладочных работах и эксплуатационные испытания 12-дюймовой единичной производственной линии и другие работы.

Отметим, что по оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.

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