Итальянская компания получила контракт для разработки азербайджанского месторождения
Французская компания Total заключила SURF-контракт с консорциумом, состоящем из дочерней компании итальянской Saipem - Saipem Contracting Netherlands BV, а также азербайджанской Boshelf LLC и компании из Объединенных Арабских Эмиратов STAR GULF FZCO, для разработки азербайджанского газового месторождения "Абшерон".
Об этом говорится в понедельник в сообщении, размещенном на сайте Saipem, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Объем работ включает в себя проектирование, закупку, изготовление и установку объектов на шельфе, помощь в пуско-наладочных работах и эксплуатационные испытания 12-дюймовой единичной производственной линии и другие работы.
Отметим, что по оценке геологов SOCAR, запасы месторождения "Абшерон" составляют 350 миллиардов кубических метров газа и 45 миллионов тонн конденсата.
Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.
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