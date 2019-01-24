Азербайджан начнет выпускать электробусы - ФОТО
В Азербайджане начнется производство белорусских электробусов, автобусов и комбайнов. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в четверг Trend в Гянджинском автомобильном заводе.
Соглашение подписано в рамках визита в Беларусь главы исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамова и председателя наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлара Фатиева.
В частности, стороны подписали соглашения о начале сборки автобусов минского автомобильного завода (МАЗ), поставок комплектующих электробусов, производимых компанией "ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" и комплектующих для комбайнов, производимых на заводе "Гомсельмаш".
Отметим, что Гянджинский автомобильный завод является крупнейшим сборочным производством белорусских тракторов за пределами Евразийского экономического союза.
На Гянджинском автозаводе собираются тракторов "Беларус" и различной техники специального назначения марки "МАЗ".
Напомним, что как сообщалось ранее, в первом квартале 2019 года планируется запустить сборочное производство белорусско-азербайджанских тракторов в Турции.
На заводе в Турции планируется выпускать до 5 тысяч единиц тракторов. Проектная мощность, которая будет реализована на первом этапе - до 2,5 тысяч.
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