В Азербайджане аннулированы лицензии двух банков

Как уже сообщалось ранее, решением правления Центрального банка Азербайджана от 27 апреля 2020 года в ОАО "Atabank", ОАО "AG Bank", ОАО "NBC Bank" и ОАО "Amrahbank" были назначены временные внешние администраторы. В соответствии с законодательством все полномочия по управлению этими банками, в том числе проведение общего собрания акционеров переходит к внешним администраторам.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Центробанка, решением правления ЦБ от 28 апреля лизенции двух из этих банков - ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank", были аннулированы с сегодняшнего дня.

Согласно сообщению, ухудшение финансового состояния указанных банков началось давно. В частности, ОАО "Atabank" долгое время не могло выполнить свои обязательства по возврату вкладов населения. Удельный вес указанных двух проблемных банков в активах сектора составляет 2,1 процента, а в кредитном портфеле - три процента.

Так, в результате проверок, проведенных Центральным банком в обоих банках после ликвидации Палаты по надзору за финансовыми рынками и передачи определенных законодательством соответствующих полномочий ЦБА согласно распоряжению Президента Азербайджана от 28 ноября 2019 года, стало известно, что оба банка понесли серьезные финансовые потери, полностью потеряли свои капиталы и обанкротились. Акционеры банков были проинформированы о результатах проверок, и им было предложено дополнительно капитализировать банки, но они не воспользовались данной возможностью.

Учитывая необходимость решения ситуации с коммерческими банками, имеющими проблемы с финансовой устойчивостью, а также в порядке, скоординированном с соответствующими государственными структурами и Фондом страхования вкладов, в Совете по финансовой стабильности были проведены подробные обсуждения и учтены рекомендации Совета по принятым Центральным банком решениям.

Учитывая вышесказанное, лицензии ОАО "Atabank" и ОАО "Amrah Bank" были аннулированы после того, как оба банка обратились в суд с иском об их ликвидации путем банкротства.

Отметим, что Atabank и Amrah Bank являются банками-членами Фонда страхования вкладов, и сбережения населения, хранящиеся в этих банках, будут полностью оплачены фондом без привлечения каких-либо государственных средств. В случае недостачи средств Фонда Центральным банком будет выделен кредит на недостающую сумму в соответствии с действующим законодательством, который будет погашен за счет средств, поступивших от реализации закрытых фондом активов банков и календарной выплаты, которую платят действующие банки. Выплата депозитов будет организована прозрачно в соответствии с существующими процедурами, о которых вкладчики периодически будут проинформированы.

Другие обязательства ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank" в соответствии с законодательством будут урегулированы ликвидатором, который будет определен судом.

В двух других банках, с назначенными временными администраторами - ОАО "AG Bank" и ОАО "NBC Bank" - продолжается реализация предусмотренных законодательством мер, однако об отборе лицензии пока речь не идет.

Центральный банк отмечает, что банковская система страны в целом устойчива, но неоднократно заявлял о наличии "точечных" проблем в системе.

Оздоровление банковской системы, восстановление прав населения на использование своих сбережений в результате отхода проблемных банков от системы вместе с другими шагами создадут условия для дальнейшего повышения доверия к банковскому сектору. Для выполнения указанных процессов в установленные законом сроки и процедуры Центральный банк Азербайджана разработал план специальных мероприятий, о выполнении которого регулярно информируются вкладчики и общественность.