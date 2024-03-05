Важная новость для пенсионеров

7 марта будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Как сообщили Day.Az в Государственном Фонда социальной защиты населения, пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены по графику в этом месяце.

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