https://news.day.az/economy/1642320.html Важная новость для пенсионеров - 7 марта...
Важная новость для пенсионеров - 7 марта...
7 марта будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Как сообщили Day.Az в Государственном Фонда социальной защиты населения, пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены по графику в этом месяце.
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