Предпринимательские организации Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" и национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в рамках второго заседания казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку.

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