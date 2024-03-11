https://news.day.az/economy/1643787.html Предпринимательские организации Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО
Предпринимательские организации Азербайджана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО
Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" и национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в рамках второго заседания казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку.
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