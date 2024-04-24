ЕЦБ может рассмотреть снижение процентных ставок

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность снижения ключевых процентных ставок, если его новые прогнозы и свежие статданные подтвердят, что инфляция в еврозоне движется к целевому показателю в 2%, заявил президент Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Прежде чем мы опустим ставки, мы должны убедиться, основываясь на данных, что инфляция действительно замедлится до нашего целевого уровня устойчиво и в поставленные сроки", - сказал Нагель в ходе выступления в Берлине во вторник.

"Если благоприятный мартовский инфляционный прогноз будет подтвержден в июне и новые статданные поддержат этот прогноз, мы сможем рассмотреть снижение ставок", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Нагель отметил, что прогноз инфляции в еврозоне остается неопределенным.

"Например, темпы роста зарплат могут ослабляться медленнее, чем ожидалось, или производительность труда может повышаться менее быстро, чем предполагалось в наших прогнозах", - сказал он.

"Я хочу убедиться, что данные настолько надежны, что мы действительно сможем осуществить первое снижение ставок в июне", - сказал Нагель.

Он также отметил, что видит позитивные сигналы в промышленном секторе Германии.

"Индикаторы настроя в секторе существенно улучшаются. Я слышу от представителей немецкой промышленности, что заказы довольно активно увеличиваются, и этот импульс вновь набирает обороты", - заявил глава Бундесбанка.

ЕЦБ сохранил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 11 апреля. Базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 6 июня.

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