Нефтяные котировки начали день с роста

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июньского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0.17% и составила $88.57 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июне текущего года, повысилась на 0.2% и составила $83.53.

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