Что принесет экономике отмена двойного налогообложения между Азербайджаном и Турцией?

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

Согласно документу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов", подписанное 19 февраля 2024 года в городе Анкара.

Это соглашение укрепляет экономическое сотрудничество между двумя странами, позволяя компаниям обеих стран больше инвестировать и больше участвовать во взаимной торговле.

Как сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров, Турция стала 56-й страной, с которой Азербайджан заключил такое соглашение, передает Day.Az.

"Нерезиденты при деятельности на территории другой страны и получении дохода платят налог в объеме, предусмотренном законодательством этой страны. Затем они платят подоходный налог, предусмотренный законодательством своей страны. С подписанием этого соглашения, при возвращении нерезидента в свою страну, он освобождается от уплаты этого налога в своей стране. То есть нерезидент платит налог один раз. А это однозначно является одним из основных факторов, создающих благоприятные условия для предпринимательской деятельности. И главное, это также стимулирует деятельность иностранных предпринимателей (нерезидентов) в стране. Данный закон будет стимулировать деятельность турецких бизнесменов в качестве нерезидентов. В то же время он будет стимулироваться деятельность азербайджанских предпринимателей. Это будет способствовать росту товарооборота, улучшению инвестиционного климата, увеличению занятости в обеих странах", - сказал он.

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