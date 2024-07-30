COP29: Азербайджан вновь сыграет роль моста между различными регионами мира

На сайте издания The National News Объединенных Арабских Эмиратов опубликована статья о подготовке Азербайджана к проведению в ноябре этого года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в статье участника 2-го Шушинского глобального медиафорума Джона Деннеха приведены мнения, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым во время ответов на вопросы журналистов на церемонии открытия форума.

В статье отмечается, что Азербайджан вновь сыграет роль моста между различными регионами мира, приняв COP29 в ноябре этого года. Особо подчеркнув слова Президента Азербайджана "Для нас это уникальная возможность, что мы входим в высшую лигу", автор довел до внимания, что Президент Ильхам Алиев наводит мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

В статье подробно повествуется об истории нефтяной промышленности Азербайджана, подчеркнуто, что первая в мире нефтяная скважина была пробурена в нашей стране промышленным способом, Баку в свое время обеспечивал половину мировой потребности в нефти. Отмечено, что именно поэтому Азербайджан издревле называют "Страной огней".

Автор подчеркнул, что страна с богатыми ресурсами ископаемого топлива в настоящее время готовится принять престижное мероприятие, такое как COP29, на котором будут обсуждаться вопросы изменения климата. Примерно через три месяца представители почти 200 стран соберутся в Баку и попытаются решить проблему изменения климата. Подчеркнуто, что Азербайджан проявляет особую чуткость к проблемам стран, страдающих от изменения климата, доведены до внимания высказывания Президента Ильхама Алиева о том, что в вопросе изменения климата все еще существуют неопределенности, в частности, необъективная позиция Запада по этому вопросу: "С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу и транспортировать газ в Европу, так как она серьезно нуждается в нем. С другой стороны, они это не финансируют... То есть мы должны быть сумасшедшими, чтобы инвестировать миллиарды в то, что им не понадобится, а потом они смотрят нам в глаза и говорят: "Где наш газ?". Так что мой посыл: прекратите эту игру, вы знаете, что без ископаемого топлива жить невозможно".

В статье подробно говорится о развитии возобновляемой энергии в Азербайджане, проектах, реализуемых нашей страной в этой сфере, особо подчеркнуты слова главы нашего государства о том, что Азербайджан добился больших успехов в области возобновляемой энергии. Отмечено, что в прошлом году была введена в эксплуатацию солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 мегаватт, построенная компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Менеджер компании Masdar по Азербайджану Мурад Садыгов заявил, что Азербайджан, ведущая страна по добыче нефти, намерен быть в авангарде в сфере зеленой энергии: "Если мир меняется, Азербайджан также должен стать одним из лидеров. Воздух в Баку намного чище, чем раньше. Правительство осуществляет эти работы постоянно".

Автор подчеркнул, что финансовый вопрос будет в центре внимания климатических переговоров на COP29, который пройдет в Азербайджане: "Успешность COP29 в Баку будет связана с решением ответственной задачи, связанной с финансами. На этом мероприятии в первую очередь будет обсуждаться финансирование процесса отказа от ископаемого топлива. Мир должен достичь согласия о новом финансовом обязательстве в размере 100 миллиардов долларов в год для развивающихся стран".

В статье приведено мнение назначенного президента COP29 Мухтара Бабаева о проведении переговоров по этому важному вопросу: "Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Все страны осознают новые цели и должны быть более амбициозными".

В статье упоминается, что Азербайджан пригласил Армению на COP29 на фоне мирного процесса, нацеленного на прекращение продолжающегося десятилетиями конфликта. Журналист сослался на мнение помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева: "Азербайджан перевернул страницу карабахского конфликта. Мы объединяем концепцию мира и COP29".

Было отмечено, что COP29 пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе. В настоящее время на этой арене ведется обширная подготовительная работа к COP29. Главный исполнительный директор COP29, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов проинформировал о создаваемых зонах. По его словам, Азербайджан обладает широкими логистическими возможностями и высоким уровнем гостеприимства для проведения этого мероприятия.

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