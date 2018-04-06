Названа самая большая угроза для мировой экономики

Торговая война между Китаем и США представляет наибольшую угрозу для глобальной экономической системы. Об этом в пятницу заявил телеканалу CNBC председатель правления американского инвестбанка JP Morgan Chase International Джейкоб Френкель, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я думаю, мы все должны помнить катастрофу 1931 года. При благих намерениях - защищать американские рабочие места - результат стал катализатором Великой депрессии. Мы должны избегать подобного любой ценой", - подчеркнул он.

По словам банкира, мир настолько взаимосвязан и взаимозависим, что отдельные страны просто не могут себе позволить "стрелять друг в друга". При этом те трения, которые происходят между Пекином и Вашингтоном, Френкель охарактеризовал как "некоторые стычки".

Торговые отношения между странами обострились 3 апреля. Вашингтон обнародовал список китайской продукции на 50 миллиардов долларов, в отношении которой введут дополнительные 25-процентные пошлины. Через два дня Дональд Трамп отдал указ рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на товары из Китая общей стоимостью уже 100 миллиардов.

Эти шаги в Вашингтоне назвали реакцией "на несправедливые ответные меры" со стороны Пекина, представившего в ответ список из 106 наименований американской продукции, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Более того, Китай пригрозил США новыми контрмерами и заявил, что "пойдет до конца" в защите своих интересов.

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