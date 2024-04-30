Ученые рассказали об опасности растительного мяса

Ученые из Австралии исследовали 700 растительных продуктов, включая растительное мясо, молоко, тофу и йогурты. Многие из этих продуктов оказались перенасыщены солью, "вредными" жирами, сообщает The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2022 году ученые посетили два из четырех крупных супермаркетов Мельбурна. Они проанализировали информацию о составе более 700 продуктов, которые представляли собой растительную альтернативу мясу, йогурту, молоку и так далее.

Содержание соли варьировалось от 1 миллиграмма на 100 граммов в таких продуктах, как тофу, до 2000 мг на 100 г в полуфабрикатах, например, котлетах для бургеров. Это означает, что одна миска растительного фарша может содержать суточную норму соли. Избыток соли в диете способствует развитию гипертонии.

Растительное молоко показало лучшие результаты. Около 70% продуктов были обогащены кальцием, важным для здоровья костей. 73% содержали рекомендуемое количество кальция: не менее 100 мг на 100 мл. В 2019-2020 годах лишь 43% растительного молока были обогащены кальцием. Однако растительные йогурты и сыры в основном содержали недостаточно кальция. Опасения вызвало кокосовое молоко из-за более высокого содержания вредных насыщенных жиров по сравнению с молоком на основе миндаля, овса, сои или других растений.

Ученые рекомендовали людям, которые хотят исключить животные продукты из своего рациона или уменьшить их количество, отдавать предпочтение необработанным продуктам. При покупке полуфабрикатов и консервов нужно следить, чтобы в них было как можно меньше соли. Тофу может быть отличной альтернативой мясу. Лучше выбирать варианты с наибольшим содержанием кальция и с наименьшим - соли и сахара. Хорошее альтернативное молоко должно содержать не менее 100 мг кальция на 100 г и менее 3 г насыщенных жиров на 100 г.

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