Диетолог развеяла популярный миф о чае

Чай не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, это из категории мифов, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, в напитке содержится много полезных элементов. Она отметила, что правильное использование чая в рационе вместе с активными физическими нагрузками может помочь снизить вес, передает Day.Az.

Чай - уникальный продукт в нашем рационе, но сам он как элемент пития не влияет на объем жировой клетки и никаким образом не способствует снижению веса. Если и существует чайная диета, то это миф и развод доверчивых страдальцев с избыточным весом. Правильное использование чая в общем рационе, где он не является запивочным материалом, плюс активные физические нагрузки помогут снизить вес. Комплексные мероприятия. Только лишь чай вес не снижет, - отметила Лазуренко.

Диетолог добавила, что в чае содержится огромное количество полезных витаминов группы B, микроэлементов и ряд специфических веществ, которые влияют на организм. В частности, это кофеин, который работает на центральную нервную систему и дарит заряд бодрости, катехины и полефинолы, работающие на детоксикацию организма и помогающие выводить токсичные продукты.

Чай может повлиять на общий метаболизм и ускорить его. Таким образом, происходит влияние на углеводный и жировой обмен. Для снижения веса это очень важно, - подытожила специалист.