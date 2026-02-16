Кому нельзя есть блины на молоке?

Блины на молоке подходят не всем, и для ряда людей их употребление может быть нежелательным или требовать серьезных ограничений. Об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, передает Day.Az.

"В первую очередь это касается людей с непереносимостью лактозы. Даже при легкой форме дефицита фермента лактазы молочные блины могут вызывать вздутие, спазмы, диарею и общее ухудшение самочувствия, особенно если блюдо употребляется натощак или в большом количестве", - отметила она.

С осторожностью к блинам на молоке стоит относиться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта - гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, а также при обострении панкреатита и заболеваний желчного пузыря.

"Сочетание молочного белка, сахара и жареного теста создает повышенную нагрузку на пищеварительную систему и может провоцировать изжогу, тяжесть и боли. Кроме того, молоко усиливает секрецию желудочного сока, что нежелательно при воспалительных процессах слизистой", - отметила диетолог.

Не рекомендуются блины на молоке и людям с нарушениями углеводного обмена - преддиабетом и сахарным диабетом. Молоко в сочетании с белой мукой и сахаром повышает гликемическую нагрузку блюда, вызывая резкий подъем уровня глюкозы в крови. В этом случае даже небольшая порция может негативно сказаться на контроле сахара.

"Отдельная группа риска - люди с аллергией на белок коровьего молока. В отличие от лактозной непереносимости, здесь реакция может быть системной: кожные высыпания, отек, респираторные симптомы. Также блины на молоке не лучший выбор при склонности к набору веса и отекам, так как они калорийны и задерживают жидкость", - предупредила Лебедева.

Если отказаться от блинов не хочется, возможны альтернативы: приготовление на воде, растительных напитках или с использованием безлактозного молока. Такой подход позволяет снизить нагрузку на организм и сохранить блюдо в рационе без риска для здоровья, резюмировала эксперт.