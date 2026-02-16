Во Флориде приготовили пиццу с игуаной: один из дегустаторов описал ее вкус
В ресторане в Северном Палм-Бич (Флорида, США) появилась пицца с мясом игуаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, об этом сообщает издание People.
Как появилась пицца с мясом игуан
Часть добычи в ресторан доставил профессиональный охотник на игуан Райан Искьердо. Новую пиццу, в создании которой он поучаствовал, назвали "Эверглейдс". В начинку вошли:
- мясо игуаны (использовали ноги и хвост);
- оливковое масло;
- пармезан;
- соус ранч;
- бекон;
- оленина.
В ресторане использовали полностью обработанное мясо с соблюдением всех норм безопасности.
Почему именно игуаны? Они во Флориде - инвазивный вид. Местные власти регулярно проводят программы по контролю популяции, поскольку рептилии наносят ущерб инфраструктуре и экосистеме.
На что похож вкус
Мясо игуан относят к "белому мясу". Его описывают как плотное, умеренно волокнистое, с нейтральным или слегка сладковатым вкусом. В разных кухнях мира - от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии - мясо игуаны используют в супах и рагу.
По словам охотника, вкус главного ингредиента в пицце отдаленно напоминает:
- курицу;
- лягушачьи лапки;
- куриные яйца.
Как отнеслись к блюду в соцсетях
Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни поощрили экзотическое блюдо, другие окрестили его шок-контентом. В постоянном меню пицца с игуаной, конечно, не останется.
