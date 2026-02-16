один из дегустаторов описал ее вкус

В ресторане в Северном Палм-Бич (Флорида, США) появилась пицца с мясом игуаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, об этом сообщает издание People.

Как появилась пицца с мясом игуан

Часть добычи в ресторан доставил профессиональный охотник на игуан Райан Искьердо. Новую пиццу, в создании которой он поучаствовал, назвали "Эверглейдс". В начинку вошли:

мясо игуаны (использовали ноги и хвост);

оливковое масло;

пармезан;

соус ранч;

бекон;

оленина.

В ресторане использовали полностью обработанное мясо с соблюдением всех норм безопасности.

Почему именно игуаны? Они во Флориде - инвазивный вид. Местные власти регулярно проводят программы по контролю популяции, поскольку рептилии наносят ущерб инфраструктуре и экосистеме.

На что похож вкус

Мясо игуан относят к "белому мясу". Его описывают как плотное, умеренно волокнистое, с нейтральным или слегка сладковатым вкусом. В разных кухнях мира - от Центральной Америки до Юго-Восточной Азии - мясо игуаны используют в супах и рагу.

По словам охотника, вкус главного ингредиента в пицце отдаленно напоминает:

курицу;

лягушачьи лапки;

куриные яйца.

Как отнеслись к блюду в соцсетях

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни поощрили экзотическое блюдо, другие окрестили его шок-контентом. В постоянном меню пицца с игуаной, конечно, не останется.