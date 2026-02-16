Лучшее начало дня - кофе или вода? Врач объяснил, почему выбирать не обязательно
Сразу после пробуждения организму нужен не кофе. По словам испанского врача Себастьяна Ла Росы, привычка первым делом "запасаться" кофеином только портит самочувствие. После ночного сна организм находится в состоянии максимального обезвоживания, а кофе в этот момент усиливает дефицит жидкости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, об этом уточнило издание El Confidencial со ссылкой на специалиста по долголетию.
Что не так с кофе по утрам
За 7-8 часов сна человек не пьет воду, но теряет ее с потом и дыханием. Ла Роса отметил, что потеря всего 1% воды от массы тела способна снизить физическую работоспособность почти на 10%. Так что если сложить это с мочегонным эффектом кофе, получится очевидно чрезмерная нагрузка на организм.
Кофе не только не решает проблему со сниженной скоростью реакции и слабым вниманием, но и не снижает уровень кортизола, гормона стресса, который растет утром.
С какого напитка начинать день
Гораздо лучше кофе взбодрит стакан воды комнатной температуры. Вода поможет:
- запустить обменные процессы;
- стабилизировать давление;
- улучшить концентрацию.
Кстати, некоторые из этих свойств, а также другие положительные перемены, которые стакан воды с утра может привнести в рутину, были обнаружены учеными уже давно: этому посвящено множество исследований.
Впрочем, жертвовать любимым кофе или чаем не придется: после восстановления водного баланса, можно выпить любимый напиток.
Что еще поможет проснуться
Ла Роса также напомнил о роли естественного света. Воздействие солнечных лучей с утра помогает синхронизировать циркадные ритмы. Даже если за окном холодно, достаточно подойти к окну или выйти на несколько минут на улицу.
