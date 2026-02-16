Сразу после пробуждения организму нужен не кофе. По словам испанского врача Себастьяна Ла Росы, привычка первым делом "запасаться" кофеином только портит самочувствие. После ночного сна организм находится в состоянии максимального обезвоживания, а кофе в этот момент усиливает дефицит жидкости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, об этом уточнило издание El Confidencial со ссылкой на специалиста по долголетию.

Что не так с кофе по утрам

За 7-8 часов сна человек не пьет воду, но теряет ее с потом и дыханием. Ла Роса отметил, что потеря всего 1% воды от массы тела способна снизить физическую работоспособность почти на 10%. Так что если сложить это с мочегонным эффектом кофе, получится очевидно чрезмерная нагрузка на организм.

Кофе не только не решает проблему со сниженной скоростью реакции и слабым вниманием, но и не снижает уровень кортизола, гормона стресса, который растет утром.

С какого напитка начинать день

Гораздо лучше кофе взбодрит стакан воды комнатной температуры. Вода поможет:

запустить обменные процессы;

стабилизировать давление;

улучшить концентрацию.

Кстати, некоторые из этих свойств, а также другие положительные перемены, которые стакан воды с утра может привнести в рутину, были обнаружены учеными уже давно: этому посвящено множество исследований.

Впрочем, жертвовать любимым кофе или чаем не придется: после восстановления водного баланса, можно выпить любимый напиток.

Что еще поможет проснуться

Ла Роса также напомнил о роли естественного света. Воздействие солнечных лучей с утра помогает синхронизировать циркадные ритмы. Даже если за окном холодно, достаточно подойти к окну или выйти на несколько минут на улицу.