Ученые выяснили, какая ягода замедляет старение мозга
Исследователи обнаружили, что черная смородина буквально "омолаживает" мозг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, это отражается в данных журнала Nutritional Neuroscience.
Эффект связали с высокой концентрацией в ягоде антоцианов - природных полифенолов, укрепляющих сосуды.
За что отвечают лобные отделы мозга
Лобные доли - точнее, локализованные в них отделы мозга, - отвечают за:
- принятие решений;
- концентрацию;
- критическое мышление;
- планирование.
С возрастом сосуды, питающие головной мозг, теряют эластичность, и кровоснабжение ухудшается, а нейроны испытывают дефицит питания. Такое нарушение сразу отражается на когнитивных функциях.
Антоцианы, содержащиеся в смородине, помогают поддерживать сосудистую стенку и замедлять окислительные процессы, тем самым "тормозя" старение мозга человека.
Что есть в черной смородине
Черная смородина - один из лидеров по содержанию витамина C. Другой активный элемент, биофлавоноиды, защищают витамин от разрушения, усиливая антиоксидантный эффект.
Сколько смородины нужно есть
Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала не увлекаться смородиной даже после публикации нового исследования.
Черная смородина содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и негативно воздействовать на зубную эмаль. Норма ягоды индивидуальна - для большинства здоровых людей это 1-2 горсти в день.
