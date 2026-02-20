Ученые выяснили, какая ягода замедляет старение мозга

Исследователи обнаружили, что черная смородина буквально "омолаживает" мозг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, это отражается в данных журнала Nutritional Neuroscience.

Эффект связали с высокой концентрацией в ягоде антоцианов - природных полифенолов, укрепляющих сосуды.

За что отвечают лобные отделы мозга

Лобные доли - точнее, локализованные в них отделы мозга, - отвечают за:

принятие решений;

концентрацию;

критическое мышление;

планирование.

С возрастом сосуды, питающие головной мозг, теряют эластичность, и кровоснабжение ухудшается, а нейроны испытывают дефицит питания. Такое нарушение сразу отражается на когнитивных функциях.

Антоцианы, содержащиеся в смородине, помогают поддерживать сосудистую стенку и замедлять окислительные процессы, тем самым "тормозя" старение мозга человека.

Что есть в черной смородине

Черная смородина - один из лидеров по содержанию витамина C. Другой активный элемент, биофлавоноиды, защищают витамин от разрушения, усиливая антиоксидантный эффект.

Сколько смородины нужно есть

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала не увлекаться смородиной даже после публикации нового исследования.

Черная смородина содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и негативно воздействовать на зубную эмаль. Норма ягоды индивидуальна - для большинства здоровых людей это 1-2 горсти в день.