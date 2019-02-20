Илон Маск заявил, что не принимает участие в работе компании OpenAI уже больше года. Об этом он сообщил в Twitter. Предприниматель объяснил это нехваткой времени. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает AIN.UA.

"Мне пришлось сосредоточиться на решении огромного количества инженерных и производственных проблем в Tesla (особенно) и SpaceX", - подчеркнул Маск.

Кроме этого, он объяснил этот шаг конфликтом интересов - его Tesla боролась за тех же людей, что и OpenAI: "Более того, я не был согласен с тем, куда направлялась команда. Поэтому решил уйти, сохранив хорошие отношения".

OpenAI - некоммерческая организация, основанная в 2016 году Илоном Маском и президентом Y Combinator Сэмом Альтманом. Задача компании - продвигать и создавать "дружелюбный" искусственный интеллект, который будет служить на благо человечеству. Среди других участников и инвесторов проекта - исследователь Илья Суцкевер, бывший технический директор Stripe Грег Брокман, сооснователь LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь PayPal Питер Тиль и другие.