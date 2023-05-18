Google заставит пользователей смотреть рекламу в YouTube

В рамках ежегодного мероприятия YouTube Brandcast компания объявила о запуске нового формата рекламных видео для умных телевизоров в виде 30-секундных роликов без возможности пропуска. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявляется, что новая непропускаемая реклама будет показываться вместо двух последовательных 15-секундных роликов. Нововведение заработает на умных телевизорах с приложением YouTube. Пользователи, которые не хотят смотреть рекламу, могут воспользоваться платной подпиской YouTube Premium.

Кроме того, YouTube планирует показывать рекламные баннеры во время паузы. Такая реклама будет удаляться по нажатию кнопки "отклонить". Дата запуска обоих нововведений пока не сообщается.