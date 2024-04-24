Nar поздравляет чемпионов страны по волейболу

Завершился чемпионат Азербайджана по волейболу, организованный Федерацией волейбола Азербайджана, партнером которого является Nar. В сезоне 2023-2024 победителем чемпионата страны среди женщин и мужчин стал клуб "AZERRAIL". Nar поздравляет обоих членов клуба "AZERRAIL" и желает нашим волейболистам дальнейших успехов.

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Nar пропагандирует здоровый образ жизни в стране и поддерживает рост интереса среди молодежи к различным видам спорта, в том числе к волейболу. Информацию о проектах КСО, реализуемых мобильным оператором, можно получить здесь.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.