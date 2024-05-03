Китай запустил зонд для взятия грунта с обратной стороны Луны

Китай успешно произвел запуск автоматической космической станции "Чанъэ-6", чтобы впервые в истории собрать образцы грунта с обратной стороны Луны.

Как сообщает Day.Az, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

Запуск произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y8" с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Автоматическая космическая станция "Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. В рамках международного сотрудничества на борту посадочного модуля находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а на борту орбитального модуля - небольшой спутник из Пакистана.

Местом посадки на обратной стороне Луны выбран ударный кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен.

"Чанъэ-6" совершит мягкую посадку на Луне. Аппарат соберет образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша.

После того как образцы будут собраны и запечатаны в контейнере, взлетный модуль покинет Луну и состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите. Затем возвращаемый модуль доставит образцы обратно на Землю и приземлится на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. Ожидается, что вся миссия продлится 53 дня. Связь "Чанъэ-6", которая будет находиться на обратной стороне Луны, с Землей обеспечит спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2".

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы.

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