iPhone впервые получит ультраширокоугольную камеру на 48 Мп

Предстоящие смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат две 48-мегапиксельные камеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера OvO Baby Sauce OvO.

Согласно источнику, флагманский iPhone 16 Pro Max получит новую основную камеру с разрешением 48 Мп на базе сенсора Sony IMX903. Новая камера будет иметь многоуровневую конструкцию и 14-битный аналого-цифровой преобразователь. Также в ней будет применена цифровая технология регулировки усиления динамического диапазона и контроля шума (DCG). При этом iPhone 16 Pro унаследует датчик от прошлогодней модели - Sony IMX803 на 48 Мп.

Кроме того, инсайдер утверждает, что обе модели iPhone 16 Pro впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 Мп. Благодаря новому сенсору камера сможет захватывать больше света и выдавать более качественные фотографии при съемке в условиях недостаточной освещенности. На протяжении многих лет смартфоны Apple оснащались ультраширокоугольным модулем на 12 Мп.

Впервые о подобных изменениях в смартфонах iPhone 16 Pro заявлял более авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Судя по всему, третья камера - телеобъектив, сохранит разрешение в 12 Мп. По слухам, в 2025 году Apple представит смартфон, в котором все камеры будут представлены сенсорами на 48 Мп, в том числе и фронтальный модуль.

Презентация смартфонов iPhone 16 ожидается в сентябре 2024 года.

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