Создана флешка для хранения данных в течение сотен лет

Компания Machdyne создала флеш-накопитель, рассчитанный на длительное хранение данных. Об этом сообщает издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

USB-накопитель Blaustahl предназначен для хранения и передачи ценных данных. Флешка основана на технологии сегнетоэлектрической оперативной памяти (FRAM), которая позволяет хранить информацию "вечно" - производитель уверяет, что данные останутся на диске в течение 200 лет.

Также благодаря FRAM флешка имеет очень большой ресурс - она рассчитана на триллионы циклов записи. Устройство имеет микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 и 4 мегабайт памяти NOR для записи прошивки. В Machdyne заявили, что девайс рассчитан на хранение при температуре не более 35 градусов.

Емкость накопителя составляет 8 килобайт - таким образом, на диск можно сохранить 8192 символа. По словам журналистов, Blaustahl подойдет для хранения важной текстовой информации и передачи потомкам. В материале говорится, что флеш-память NAND, используемая в обычных накопителях, для этого не подойдет - срок службы подобных флешек составляет от 16 до 20 лет.

Стоимость "вечного" USB-накопителя составляет 30 евро.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!