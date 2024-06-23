Премьер Франции оценил возможность отставки Макрона

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Эммануэль Макрон не покинет пост главы государства вне зависимости от результатов предстоящих парламентских выборов. Как передает Day.Az, его слова приводит Le Parisien.

По словам премьер-министра, вне зависимости от исхода голосования "президент все равно останется президентом". Атталь подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, кто займет должность премьера и какое большинство будет управлять государством.

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