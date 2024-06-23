Симпатии Франции к армянам подвергают Южный Кавказ серьезной угрозе

В то время, когда мирный процесс на Южном Кавказе движется к становлению, попытки Франции помешать ему уже начали превращаться в глобальную угрозу. В заявлениях министерств обороны и иностранных дел Азербайджанской Республики открыто осуждалась политика милитаризации Франции как угроза региону и ее вмешательство во все процессы путем злоупотребления отношениями с Ереваном.

Однако попытка соседней Армении представить это как свое суверенное право обнажает другую проблему: с одной стороны, армянское правительство заключает сделку о закупке опасного оружия у Парижа, а с другой - обвиняет Азербайджан в попытке "сорвать" мирный процесс. Возникает вопрос, является ли этот двойной стандарт сценарием, созданным франко-армянской парой с целью сорвать переговоры?

Стоит отметить, что процесс подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией продвигается быстрыми темпами. Встреча министров иностранных дел двух стран в Алматы 10-11 мая свидетельствует об успешных переговорах по пути к миру, с достижением конкретных договоренностей о продолжении и ускорении работ по делимитации и демаркации границ.

Так какова цель Франции создать напряженность, разместив свой военный контингент в Ереване?

В комментарии Azernews по этому поводу ирландский историк и политолог Патрик Уолш заявил, что оружие, поставляемое Францией, является центром опасности на Южном Кавказе.

"Армения чувствует себя уязвимой перед Азербайджаном после поражений последних двух с половиной лет. Ереван отчаянно пытается улучшить свою обороноспособность. Однако опасность заключается в агрессивном использовании оружия, приобретенного во Франции. Инциденты, которые приводят к человеческим жертвам, могут быстро перерасти в полномасштабный конфликт. Это не отвечает ничьим интересам, но может быть следствием приобретения нового оружия и желания реванша за недавние поражения", - добавил эксперт.

Уолш объяснил причину предвзятой политики Франции.

"Мотивы вмешательства Парижа в нестабильный Южный Кавказ многомерны. Был бы чисто коммерческий интерес. Также будет аспект выигрыша голосов в отношении армянской диаспоры во Франции", - отметил историк.

Он коснулся намерения французского правительства получить главную роль в Европе.

"Также будет решимость Франции взять на себя лидерство в Европе после ухода Великобритании и вывода из строя Германии в результате санкций против России. Франция увидела возможность возглавить наступление Запада на Южном Кавказе. Во многом это замена действиям в Украине, которые США сейчас сдерживают и которые могут быть вообще прекращены, если Трамп будет избран на второй срок", - сказал эксперт.

Эксперт также обратил внимание на то, что руководство Макрона испытывает особую симпатию к Армении. Он пояснил, что вмешательство Франции в дела Армении является историческим опытом.

"Франция испытывает больше симпатий к Армении, чем к Украине. Существуют прочные и давние отношения, основанные на христианских чувствах. Конечно, это не означает, что это может привести к катастрофе для Армении. В конце концов, разве это не исторический опыт западной интервенции для армян?" - добавил он.

Говоря о религиозных вопросах, эксперт также отметил, что агрессия Франции в отношении мусульманских стран является национальным вопросом.

"Эти действия присущи французскому обществу и могут быть сильнее среди французских правых, которые очень антиисламски настроены. Но Макрон заинтересован в проецировании французской власти на Южный Кавказ по разным причинам, больше связанным с престижем, чем с антимусульманской основой", - сказал историк.

Эксперт напомнил, что мир является единственным решением для процессов нормализации отношений не только между Арменией и Азербайджаном, но и Францией и Азербайджаном.

"Всеобъемлющее мирное урегулирование является единственным решением существующей нестабильности. Однако геополитическая ситуация в мире в настоящее время, к сожалению, совершенно не благоприятствует этому", - заключил Уолш.