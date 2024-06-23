Примеры героизма "людей в черном", которые устрашали врага во время Отечественной войны, знакомы, наверное, каждому. Эти бойцы, ставшие кошмаром для врага, - спецназовцы Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана. Своими шагами заставляя врага ощутить дыхание приближающейся смерти, морские спецназовцы в течение 44 дней высокопрофессионально провели сложнейшие боевые операции. Благодаря знаменитой операции при Гызылгая, проведенной на 37-й день войны за справедливость, они сумели увековечить свои имена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представители СМИ посетили одну из воинских частей ВМС, понаблюдали за проведенными здесь учениями и условными операциями, побеседовали с военнослужащими, личности которых хоть и засекречены, но их поступки на виду.

Сначала журналистам продемонстрировали спасение морскими спецназовцами захваченного условными террористами судна, деятельность в тылу условного противника и работу морских спецназовцев при столкновении с немногочисленным "врагом", эвакуацию морскими пехотинцами попавшей в засаду машины, операции по заманиванию в засаду условной вражеской машины и завладению секретными документами, а также процессы подготовки судна к бою и отплытию, дачи рапорта старшему командному составу об участии личного состава командного пункта в полном составе с целью проведения учебной тревоги на местах.

В беседе с корреспондентами АЗЕРТАДЖ дайвер-разведчик отметил, что благодаря прохождению очень сложных учений и подготовке морские спецназовцы во время Отечественной войны успешно выполнили полученные боевые задания: "Участвуя в курсах во многих зарубежных странах, проходя трудные учения в холодную погоду, в условиях сложного рельефа, мы довели свою подготовку до самого высокого уровня. Это, в свою очередь, привело к тому, что мы в течение 44 дней с высокой точностью выполняли самые ответственные задания и внесли свой вклад в Победу.

Практически с первых дней войны, после отправки в полной боеготовности в зоны боевых действий, спецназ Военно-морских сил сражался в направлении села Тапгарагоюнлу Геранбойского района, физулинском и джебраильском направлениях, а также на территориях вдоль реки Араз, своевременно и успешно выполняя такие сложные задания, как освобождение Губадлы и высоты Гызылгая.

Даже после войны продолжается совершенствование и повышение профессионализма: спецназ участвует в различных курсах, тренингах и готов выполнять даже более сложные операции, чем те, что проводились во время Отечественной войны. Мы находимся в полной готовности к выполнению любой задачи по приказу победоносного Верховного главнокомандующего".

Другой дайвер-разведчик, служащий спецназовцем в Военно-морских силах с мая 2020 года, рассказал, что во время Отечественной войны 42 дня сражался на поле боя, был тяжело ранен на безымянной высоте Ходжавендского района снарядом, выпущенным противником: "Служение Родине в качестве спецназовца - моя детская мечта. Так что, несмотря на трудности на этом пути, я шел вперед уверенными шагами. Я прошел различные специальные тренинги. За несколько месяцев до начала войны я приступил к службе морским спецназовцем. Отечественная война стала для меня самым большим испытанием. Я рад, что достойно справился с этим испытанием. Хотя на 42-й день войны я был тяжело ранен на поле боя, это не помешало мне продолжить службу. В целом спецназ ВМС провел в Отечественной войне операции на тертерском, физулинском, джебраильском, зангиланском, губадлинском направлениях; водрузив флаг на Худаферинском водохранилище, передал его подразделениям других войск. Освобождение Губадлы и рапорт Верховному главнокомандующему об этом подарили нам чувство большой гордости. Военно-морские силы полностью готовы и способны предотвратить любую надводную, подводную, наземную деятельность противника против территории Азербайджана.

Моей детской мечтой было отметить 26 июня - День Вооруженных сил в Азербайджане, где полностью восстановлена территориальная целостность. Для меня большая честь быть частью этой радости. Я горжусь своим служением Военно-морским силам".

Офицер подразделения морской пехоты Военно-морских сил отметил, что ВМС проявили большое мужество в начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне, достойно справились со многими боевыми заданиями на губадлинском, джебраильском, физулинском направлениях: "Кроме того, во время антитеррористической операции мы в качестве морских пехотинцев проделали огромную работу по захвату Фарруха и многих безымянных высот, вражеских постов в агдамском направлении. Даже после окончания боев мы продолжаем тренироваться, совершенствуем свои навыки, повышаем профессионализм. На учениях мы также демонстрируем свою силу как морские пехотинцы. Мы и впредь всегда готовы предотвратить любые провокации противника, сохраняя бдительность".

Медиатур навел каждого из нас на одну мысль: они способны очень профессионально, не издавая ни звука, передвигаться по суше и по воде. Так что без их ведома даже ветер не подует с Каспия на берег или в обратном направлении.

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