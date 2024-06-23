Французский неоколониализм показал свой хищный оскал

Автор: Байрам Эльшадов

В Новой Каледонии нарастает напряженность, вызванная реформами избирательного органа, инициированными французским правительством. Теряющая контроль над происходящим в регионе, макроновская Франция взяла курс на запугивание и заключение под стражу протестующих против реформ, тем самым показав хищный оскал французского неоколониализма.

22 июня адвокат лидера движения за независимость Новой Каледонии Кристиана Тейна заявил, что тот будет помещен в изолятор на материковой части Франции после предъявления ему обвинений.



Прокурор Ив Дюпа подтвердил агентству AFP "командировки на материковую часть Франции" без каких-либо дополнительных подробностей после выступлений за закрытыми дверями перед судьей по вопросам свобод и содержания под стражей. Прокурор отметил, что сам Кристиан Тейн связался с жандармерией, чтобы его доставили к следователям, "для объяснения предполагаемых фактов невиновности". По словам адвоката Пьера Ортана, Кристиан Тейн должен быть заключен в тюрьму в Мюлузе (Верхний Рейн).

Репрессивный аппарат Пятой республики не обошел стороной и директора по связям с общественностью CCAT Бренду Ванабо. По словам ее адвоката, Ванабо отправится в тюрьму города Дижон. CCAT (Coordination des Comités d'Actions de Terrain - Координация полевых комитетов действий) - организация, выступающая за независимость Новой Каледонии.

Напомним, лидер CCAT Кристиан Тейн был задержан французскими силовиками 19 июня. Еще семь человек, личности которых пока не известны, задержаны вместе с Тейном. Штаб-квартира Каледонского союза, где расположены офисы CCAT, была оцеплена полицией. Каледонский союз, старейшая партия, выступающая за независимость Новой Каледонии, осудила жестокие аресты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принятие избирательной реформы в Новой Каледонии будет остановлено после прошедших там протестов. Против реформы выступили сторонники независимости Новой Каледонии и коренные жители, так как опасаются, что расширение списков избирателей усилит влияние профранцузски настроенных политиков в ущерб интересам коренного народа канак. Беспорядки были вызваны также более глубокими проблемами экономического и социального неравенства.

13 мая в Новой Каледонии начались протесты против планов Франции о введении избирательной реформы, принятой Сенатом Франции в апреле 2024 года. Местные жители вступили в столкновения с полицией и возвели баррикады. Спустя два дня Франция объявила на архипелаге чрезвычайное положение и направила войска, чтобы подавить протесты. В ходе беспорядков погибли девять человек, в том числе два жандарма и три представителя коренного народа канак. Были ранены 122 полицейских. Силовики задержали 460 человек.

Очевидно, что неоколониализм Макроновской Франции набирает обороты и власти Пятой республики не собираются учитывать интересы местного населения заморских территорий. Рост арестов свидетельствует о неудаче французской неоколониальной политики, вызывающая сопротивление среди местного населения. И чем дольше будут продолжаться протесты, тем пагубнее это отразится на рейтинге французских властей.