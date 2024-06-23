В Баку представлена концертная программа памяти героев войны с фашизмом

В Баку состоялся "Концерт памяти", посвященный 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает Day.Az. Мероприятие было организовано Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку.

На открытии перед собравшейся публикой с приветственным словом обратился епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий. Ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина поделилась со зрителями информацией о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, о вкладе азербайджанского народа в общую победу над фашизмом.

В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли около 700 тыс. человек, не вернулись - порядка половины. На территории Азербайджана были сформированы 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-я национальные азербайджанские дивизии, 87 истребительных батальонов и 1124 отряда самообороны. Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов - более 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта. В Азербайджане было множество военных госпиталей, беженцев из других городов СССР. На территории республики производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов, в том числе легендарные "Катюши" и истребители Як-3. За боевые заслуги перед Родиной свыше 400 тысяч воинов из Азербайджана награждены орденами и медалями, из них около 130 удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Автор идеи проекта, композитор Фархад Алекперов представил премьеру песни, посвященной подвигу 77-й дивизии, на фортепиано исполнила Анна Инякина. Информацию об истории героической 77-й дивизии рассказала Айтен Карадаг.

Концертная программа, состоящая из патриотических песен и стихотворений о войне прозвучала в исполнении хора Храма Святого Архангела Михаила под управлением заслуженного деятеля Объединённого хорового движения Кристины Эфендиевой, солистов Государственного академического театра оперы и балета Наримана Алиева и Руслана Персана, солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, артиста Государственной хоровой капеллы Фархада Алекперова, а также Алёны Инякиной, Аминат Ахмедовой, Инары Азимовой, Надежды Сементиной, Тофика Зейналова и Сируза Аскерова и юной Варвары Сементиной.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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