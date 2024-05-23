Realme представила глобальную версию своего бюджетного смартфона с ярким экраном

Компания Realme представила смартфон GT 6T, который получил самый яркий на рынке экран. Новинка представляет собой глобальную и слегка улучшенную версию Realme GT Neo6 SE, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Realme GT 6T оснащен 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2780×1264 пикселя и динамической частотой обновления до 120 Гц. Ключевой особенностью новинки является рекордная пиковая яркость в 6000 нит.

За производительность смартфона отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью на 128, 256 или 512 ГБ. Основная камера с сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем с разрешением 8 Мп, а селфи-камера представлена датчиком на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, а зарядное устройство входит в комплект поставки. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки Realme UI 5.0 на базе Android 14 с оболочкой realme UI 5.0. Отмечается, что Realme GT 6T гарантированно получит три обновления ОС вплоть до Android 17.

В Индии, где и был представлен Realme GT 6T, за новинку просят от 31 тыс. рупий. Появится ли смартфон в российской рознице, пока не сообщается.

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