Хакеры взломали систему лицензирования в Windows и Microsoft Office

Хакерская группа Massgrave взломала систему лицензирования Microsoft, что позволяет активировать практически все версии Windows и Microsoft Office, включая корпоративные лицензии с расширенными обновлениями безопасности (ESU). Об этом сообщает портал Ghacks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты Massgrave утверждают, что их метод не требует установки стороннего программного обеспечения, изменения системных файлов или вмешательства в операционную систему. Они успешно протестировали технику активации для Microsoft Office, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, всех выпусков Windows Server до Windows Server 2025, а также для ESU и CSVLK.

Кроме того, хакеры поделились скриншотами активированных версий Windows с ESU, что подтверждает их заявления. В Massgrave планируют выпустить инструмент активации операционных систем Windows в открытый доступ в ближайшие месяцы.

Эксперты считают, что инструмент от Massgrave поможет пользователям продлить работу на Windows 10 после окончания поддержки, намеченного на 14 октября 2025 года. Microsoft, в свою очередь, рекомендует пользователям перейти на Windows 11 или продолжить использовать старую версию ОС на платной основе, предлагая дополнительный год поддержки за $30.