Регулятор ЕС: вакцины Pfizer и Moderna могут вызвать воспаление сердца

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита. Об этом сообщает Politico.

Миокардит и перикардит - это воспалительные состояния сердца, симптомы которых включают одышку, проблемы с сердцебиением и боль в груди.

Эксперты проанализировали 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита после вакцинации BioNTech/Pfizer, а также 19 случаев после вакцинации препаратом Moderna. Они рекомендовали обновить информацию о вакцинах, включив этот побочный эффект и повысив таким образом осведомленность медицинского персонала и получателей вакцины.

Ранее сообщалось, что американский фармрегулятор добавил новые предупреждения в сопроводительную документацию вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, указывающие на возможные проблемы с сердцем.