https://news.day.az/officialchronicle/1635980.html В Азербайджане утвержден Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"
В Азербайджане утвержден Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 4 части I статьи 95 Конституции Азербайджанской Республики, принимает решение утвердить Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма", подписанный 22 октября 2015 года в Риге, соответствующими заявлениями Азербайджанской Республики.
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