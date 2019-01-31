Президент Ильхам Алиев утвердил тарифы по обязательному медстрахованию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении изменений в закон "О медицинском страховании", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно новым поправкам, пакет услуг обязательного медицинского страхования будет состоять из базовой и дополнительной частей.

Ежегодные страховых взносы по базовой части пакета услуг составят 29 манатов на душу населения.

Страховые взносы по дополнительной части пакета услуг для лиц, назначенных структурой, определенной Милли Меджлисом, соответствующим органом исполнительной власти, а также для лиц, работающих на выборной должности, будут составлять два процента от фонда оплаты труда и два процента от заработной платы застрахованного лица.

Взнос по дополнительной части пакета услуг на душу населения для лиц до 18 лет, не работающих и не занимающихся предпринимательской деятельностью, для лиц до 23 лет, получающих очное профессиональное, среднее специальное и высшее образование, получающих трудовую пенсию, членов семей, получающих адресную социальную помощь, беременных женщин, для женщин, находящихся в оплачиваемом социальном отпуске после родов, женщин, находящихся в частично оплачиваемом социальном отпуске, будет составлять 120 манатов в год и будет покрываться из госбюджета.

Взнос по дополнительной части пакета услуг на душу населения для предпринимателей, физических лиц, предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых контрактов, а также для прочего самозанятого населения, стоимость дополнительной части пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию также составит 120 манатов, но эту сумму они будут обязаны выплачивать сами.