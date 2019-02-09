Турецкие военные будут служить в азербайджанской армии - ПОДРОБНОСТИ

9 февраля 2019 13:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол между правительствами Турции и Азербайджана об обмене личными составами вооруженных сил.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, документ нацелен на развитие военной, учебно-образовательной деятельности и сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Протокол определяет личный состав ВС Турции и Азербайджана, который будет задействован в совместных мероприятиях сторон, воинские части, организации и учреждения в которых они будут проведены.

Другой целью протокола является установление основ для обмена личными составами между Генштабом Турции и министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджана, а также определения должностей, полномочий и обязанностей в период обмена.

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