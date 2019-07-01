Летняя сессия Парламентской ассамблеи союза Европы (ПАСЕ) в 2019 году оказалась успешной для Азербайджана. В рамках сессии были полностью подтверждены полномочия азербайджанской делегации, депутаты активно участвовали в обсуждениях, выразили свои точки зрения по интересующим нас вопросам. Как передает Day.Az, об этом заявил Trend член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев.

По словам депутата, в рамках сессии состоялось мероприятие "Гуманитарный вопрос двух азербайджанских гражданских лиц - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева", взятых в плен армянской стороной.

"Члены азербайджанской делегации проинформировали парламент о плачевных условиях, в которых содержатся азербайджанцы, об угрозе их жизни, тяжелом состоянии здоровья. С целью освобождения пленных было адресовано заявление генсеку Совета Европы, ПАСЕ и Комиссару по человеческим правам ведомства. Заявление было подписано европейскими парламентариями и доставлено по соответствующим адресам, а также, учитывая серьезные проблемы со здоровьем заложников, члены делегации призвали к принятию экстренных мер", - сказал Хамзаев.

Депутат отметил, что делегатам Азербайджана была предоставлена возможность рассказать о проводимых в стране реформах: "Участники сессии были проинформированы о реформах в правовой, судебной и пенитенциарной сферах, в сферах молодежной политике, прав детей и женщин, подписанных указах и распоряжениях главы государства для повышения благосостояния граждан. Было отмечено, что под руководством Президента Ильхама Алиева совершенствуются судебная система и инфраструктура. Сделанные в этом направлении шаги способствуют повышению эффективности правосудия и обеспечению человеческих прав. Участники сессии высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы".

Депутат добавил, что рассмотрение на сессии вопроса о беженцах и вынужденных переселенцах весьма важно для Азербайджана: "Участники сессии были проинформированы об осуществленных проектах и мероприятиях, направленных на улучшение социального положения вынужденных переселенцев, а также о новых поселениях, построенных для их размещения. Наши делегаты активно участвовали в совместных обсуждениях на тему "Насилие против детей мигрантов и пресечение их эксплуатации", "Усиление процесса принятия решений ПАСЕ по полномочиям и голосованию" и другие. Во время своих выступлений азербайджанские депутаты подчеркнули проблемы азербайджанских женщин беженцев и вынужденных переселенцев, образовавшиеся в результате захватнической политики Армении. В ходе оккупации 20 процентов территорий Азербайджана, тысячи азербайджанских женщин были убиты, ранены, подверглись бесчеловечным пыткам и другим насильственным действиям".

Хамзаев сообщил, что в ходе сессии была затронута деятельность страны-агрессора Армении, противоречащей уставу и правилам ПАСЕ. Было отмечено, что за минувшие годы Армения хотела открыто препятствовать составлению некоторых докладов, не исполняла принятые резолюции.

В ходе сессии, член комитета по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам ПАСЕ польский депутат Киллион Муньяма поинтересовался положением беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане.