В Москве прошли двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На заседании азербайджанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую сторону - специальный представитель Президента России в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

В ходе консультаций стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, и обменялись мнениями по открытым вопросам в проекте Соглашения по методике установления прямых исходных линий в Каспийском море.

В рамках консультаций также состоялась встреча между замминистра Х.Халафовым и директором 4-го департамента стран СНГ МИД России Денисом Гончаром.