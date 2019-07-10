https://news.day.az/politics/1136810.html Грузия назначила нового генконсула в Баку
Грузия назначила нового генконсула в Баку
Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел, посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Грузии Николоза Ияшвили.
В ходе встречи Ияшвили представил Парвину Мирзазаде патентный документ о назначении его генконсулом. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Мирзазаде пожелал визави удачи в предстоящей деятельности.
На встрече также было обсуждено стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией.
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