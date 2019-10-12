На пленарном заседании Государственной Думы с осуждением установления памятника фашисту Гарегину Нжде в Ереване выступил депутат Дмитрий Савельев.

"Наш народ десятилетиями по праву считал себя народом-освободителем. Именно русские войска пешком прошли тысячи километров, выбивая фашистов чуть ли не из каждого европейского города - вплоть до Берлина. Прошло не так много по историческим масштабам лет, и чем нам отвечают? Масштабно сносят памятники советскому солдату-освободителю.

Западу не нужна неудобная память о доблестном подвиге советского народа, о том, какой ценой это далось нашим предкам. Но свято место пусто не бывает.

В Армении поставили памятник Гарегину Нжде!

Есть официальные бумаги, доказывающие, что он ставленник нацистов - вербовал в Болгарии агентов для диверсий в тылу Красной армии. А ему ставят памятник.

Большее возмущение я испытал, только когда узнал, что мемориал Нжде поставили и в Краснодарском Армавире.

На мой взгляд, это должно быть квалифицировано, как уголовное преступление - "реабилитация нацизма" - и никак иначе. И по российским, и по международным законам. Памятники Нжде - это героизация нацистского преступника.

Других мнений тут быть не может. Если Армении нужен герой - почему не вспоминают о Баграмяне - маршале Советского Союза и дважды Герое Советского Союза, который громил нацистов на Юго-Западном фронте, а затем возглавил Белорусский фронт?

У Армении есть герои, сыгравшие серьезную роль в приближении Великой Победы, однако почему на пьедестал тащат крайне сомнительных личностей, вроде Нжде. Это заставляет задуматься о реальной подоплеке таких вещей. И Россия должна дать адекватный ответ подобным явлениям".

Как известно, на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, в преддверии подписания совместного обращения о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что Армения продолжает героизировать пособника нацистов Гарегина Нжде.

Выступавший следующим Никол Пашинян попытался обвинить Ильхама Алиева в неуважении к армянскому народу и представить общеизвестные исторические факты и официальные документы как личное мнение Президента Азербайджана.

Комментируя ситуацию на саммите СНГ, политолог Игорь Коротченко сказал следующее:

"Заявление Пашиняна по поводу Нжде - та же самая политика, которую сегодня проводят страны Балтии, защищающие бывших эсэсовцев, воевавших против Советского Союза и отнесенных к военным преступникам. Я бы рекомендовал господину Пашиняну открыть 12-томную энциклопедию "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", изданную главной редакционной комиссией Министерства обороны РФ. Там, в частности, изложена официальная точка зрения российских спецслужб по поводу Гарегина Нжде", - предложил Игорь Коротченко Николу Пашиняну восполнить пробел в образовании.

"В 6-м томе этой энциклопедии есть статья "Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны", речь идет о контрразведке СМЕРШ. Там, цитирую, написано: "В рамках агентурного дела на абвер-группу 114 ("Дромедар") контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала Дашнакской армии, иммигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, не допустив совершения ими диверсионных террористических актов, остальных объявили в розыск". Таковы документальные данные", - подчеркнул военный эксперт.

"В контексте рассматриваемой нами темы не имеет принципиального значения вопрос о том, сколько конкретно диверсантов и террористов завербовал Нжде для спецслужб нацистской Германии. Важно другое - в современной России доподлинно знают, что Нжде был секретным агентом нацистов, крупным вербовщиком агентуры не просто для разведывательно-агентурной работы, а именно для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей советской армии и на территории СССР. Поэтому Нжде - нацистский коллаборант и преступник", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"А то, что нынешний лидер Армении покрывает его, вызывает только сожаление и вопросы, так ли хорошо господин Пашинян знает историю. Пусть он почитает материалы, которые опубликованы в фундаментальном официальном издании, в этой 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", где Российская Федерация с официальных позиций дала оценку в том числе Гарегину Нжде", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".