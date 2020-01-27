В Баку с участием директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова, экспертов Рауфа Раджабова и Сохбата Мамедова были обсуждены вопросы экономического развития в Азербайджане, затронутые Президентом Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном итогам 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В холе обсуждения этих вопросов была также затронута ситуация в экономике Армении на фоне недавних популистских высказываний премьера Никола Пашиняна о том, что якобы Армения опережает Азербайджан по многим параметрам.

Модератор встречи доктор философии Эльхан Алескеров в ходе обсуждений обратил внимание участников встречи на то, что глава азербайджанского государства обозначил основные контуры развития национальной экономики по ВВП, в области энергетики, финансов и других основных сфер, приоритетных для экономики страны.

Комментируя популистские заявления армянского премьера, азербайджанский эксперт отметил, что они совершенно безосновательны, особенно, на фоне серьезных проблем в социально-экономической области, которые приняли тенденцию стремительного роста в этой стране.

"Армянская экономика находится в тяжелом состоянии, в первую очередь из-за неспособности властей решать внутренние проблемы, а также за отсутствием ресурсов, и что не менее важно, неумения разработать собственные ресурсы", - отметил Эльхан Алексеров.

В свою очередь, азербайджанский политолог Рауф Раджабов заявил, что выступление Президента Азербайджана на заключительном итоговом совещании продемонстрировало в очередной раз, что глава государства прекрасно владеет всеми макро- и микроэкономическими показателями.

Политолог отметил, что одна из важных задач, решенных в минувшем году под непосредственным руководством главы государства, была связана с проблемой кредитования в банковском секторе.

"Решив данную проблему, Президент Азербайджана фактически обозначил новую задачу - улучшение атмосферы бизнес-климата с тем, чтобы вернуть кредит доверия населения банкам. В этом же направлении главой государства был выдвинут вопрос цифровизации, нацеленный на обеспечение устойчивого роста развития банковской системы", - сказал Раджабов.

Азербайджанский политолог Сохбат Мамедов, в свою очередь, отметил важный акцент в выступлении главы государства в ходе минувшего совещания.

"Глава государства затронул вопросы социальной направленности, а также реформы, которые проведены и продолжают проводиться в Азербайджане. В частности, он коснулся повышения зарплат, пенсий и предоставления льготных пособий определенным категориям людей, в том числе вынужденным переселенцам, строительства множества объектов социального назначения и квартир для этой категории граждан.

Если сравнить этот этап развития в Азербайджане с тем, что происходит в Армении, - это небо и земля. Реальность в том, что по этим показателям Азербайджан находится в премьер-лиге, а Армения - в третьем эшелоне", - сказал Мамедов.

В рамках встречи эксперты сошлись во мнении, что имидж армянского премьера на фоне лживых обещаний своему народу стремительно падает, а его обещания о радужных перспективах армянской экономики лишний раз свидетельствуют о несостоятельности Пашиняна в органах власти, усилиями которого экономика Армении катится в пропасть.

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