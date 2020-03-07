https://news.day.az/politics/1209788.html Бакинский медиа-центр создал новый видеоролик "Азербайджан" - ВИДЕО
Бакинский медиа-центр создал новый видеоролик "Азербайджан" - ВИДЕО
Бакинский медиа-центр создал видеоролик под названием "Азербайджан".
Как сообщили Trend в Центре, в видеоролике показаны чарующая природа, динамичная культурная и спортивная жизнь страны, обычные будни жителей страны, передает Day.Az.
Азербайджан, проводив холодную зиму, встречает весну, которая овеет души солнечным светом и свежестью природы.
Бакинский медиа-центр своим видеороликом вновь приглашает зрителя совершить виртуальное путешествие по стране в атмосфере весеннего пробуждения.
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