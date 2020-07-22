Азербайджанская армия уничтожила армянский беспилотник

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Армении, летящий в направлении Товузского района, передает Day.Az.

Trend представляет эксклюзивную видеозапись уничтожения беспилотника: