https://news.day.az/politics/1255671.html Азербайджанская армия уничтожила армянский беспилотник - ВИДЕО
Азербайджанская армия уничтожила армянский беспилотник - ВИДЕО
Подразделения Вооруженных сил Азербайджана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Армении, летящий в направлении Товузского района, передает Day.Az.
Trend представляет эксклюзивную видеозапись уничтожения беспилотника:
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