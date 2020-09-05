Армяне создали сеть фейк-сайтов для захвата власти России

Представляющийся, как российский ресурс, сайт eadaily, с устойчивой периодичностью публикует материалы армянского портала verelg. Совершенно очевидно, что это одна команда, состоящая из армянских авторов, которая, как сообщающийся сосуд, работает в российском информационном пространстве с целью продвижения армянских интересов в России.

Эта же команда бдительно следит за тем, чтобы в российких медиа превалировали армянские мнения, цели и интересы, чтобы российская аудитория думала, как армяне, ненавидела тех, кого ненавидят армяне, и желала того же, чего желают армяне. Независимо от российских национальных интересов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, кроме собственно армян, в большой команде армянских лоббистов России в последнее время замелькали и новые лица, для которых, вероятно за определенное вознаграждение, армянские интересы стали много выше и ценностнее российских.

Например, уже не впервые на вышеназванных сайтах, по той же схеме армянского медиасопровождения, заговорил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов, доктор исторических наук Александр Крылов. Похвально, столько званий. Однако чему посвящает свой талант политический баснописец Крылов?

На этот раз он заявляет, что "Информполе армяно-российских отношений на этапе оздоровления", то есть, армянская позиция восторжествавала в российском поле, как обычно, победила, исказила и вытравила всех остальных. И мы должны сделать вывод, что главный критерий "здорового" российского инфополя - это незыблемость армянской позиции и торжество армянских интересов!

В данном материале армянское СМИ задает тенденциозные вопросы Крылову, согласно заранее подготовленному сценарию, о том, что якобы "на российских каналах участники различных ток-шоу дают негативные оценки происходящему в Армении и в чем причина такого отношения российских СМИ к своему союзнику?".

Прежде чем процитировать ответ Крылова, зададим вопрос аудитории: "Вы где-нибудь видите или слышите, чтобы на российских каналах ругали Армению? Вряд ли. Никакие антироссийские действия Еревана не способны возмутить Россию, потому что в Москве окопался второй Ереван, тем более в российских СМИ. Армению в России продолжают по инерции называть "союзником", хотя политики и не ангажированные эксперты прекрасно понимают, что власть в Армении взял Сорос к всеобщей радости большей части армянского общества. Кроме того, существует аксиома: армянство не имеет союзников, оно, как паразит, ищет материю для потребления. А Россия так вечный зонтик, жупел и кошелек армянства.

Крылов в своем интервью утверждает, что нет никакой связи между Соросом и Пашиняном, и никакой революции в Армении не было, как нет и антироссийских настроений в Армении, а "большинство российских СМИ по аналогии с Грузией и Украиной оценивали события в Армении аналогичным образом". Крылов лжет, так как никакое большинство, и даже меньшинство российских СМИ не подвергали критике ситуацию в Армении. Все молчали, за исключением легких писков и намеков. Тем более, стыдно проводить аналогии с Украиной и Грузией, которых, в отличие от Армении, наши эксперты крыли по всем статьям на всех каналах. Соловьев, Скабеева и Симоньян на своем уровне сделали все возможное для осложнения отношений России с Украиной и Грузией. Однако армян это не коснулось.

При этом армянский журналист, задавая вопросы, пытается методично управлять Крыловым: "Но в Армении протестная волна не несла в себе антироссийской направленности, то есть аналогий с Грузией и Украиной в этом отношении точно не было".

Еще одна ложь: последние два года многие политические процессы в Армении имели антироссийскую направленность. В этой статье не хватит места, чтобы привести массу аргументов.

И Крылов покорно подхватывает эту армянскую ложь, заявляя: "Смена власти в Грузии и на Украине сопровождалась насаждением антироссийских настроений и крайних форм русофобии. В Армении же, да, подобного не наблюдалось. Наоборот, Пашинян заявил о намерении сохранять и развивать союзные отношения с Россией, причём его практические действия по принципиально важным вопросам прямо противоречили политике коллективного Запада по отношению к России".

Создать из Пашиняна поборника России - еще одна цель эксперта Крылова.

Наверное, патриотическим силам России достаточно хорошо известно и понятно, кто такой Пашинян. Это армянский продукт международной команды Сороса и deep state, как и многие из тех мелкотравчатых политиков, которые приходят к власти в постсоветских странах после революций. В Армении эта революция прошла в бархатном режиме, и Армения не потеряла часть своих территорий, как Грузия и Украина, потому что влиятельные армянские начальники в Москве не позволяют трогать Ереван.

Пашинян реанимировал антироссийских террористов группировки "Сасна Црер", Пашинян устраивал провокации с целью фрагментации ЕАЭС и ОДКБ, Пашинян привел к власти в своей стране команду Сороса, Пашинян изжил российские телеканалы, выдавливал российский бизнес, устраивал провокации против российских военнослужащих на военной базе в Гюмри, Армению сотрясали антироссийские акции. И все это от большой "любви" к России? Пашинян заговорил о "союзе" с Россией только тогда, когда Турция с Азербайджаном отразили армянскую провокацию на границе и показали армянскому выскочке кузькину мать. И тут он срочно задружил с Россией.

Однако Крылов расширяет горизонты своих фантазий. В частности, большая часть его суждений в интервью армянскому СМИ направлена на формирование мысли, что Россия обязана поддержать Армению, потому что это нужно оказывается самой России - вопрос жизни и смерти, и без армян Россия завалится. В принципе, очень созвучно с тирадами армянских экспертов типа Шириняна, утверждающих, что это Россия зависима от Армении, а не наоборот.

Примечательно, что Крылов при этом берет на себя ответственность пиарить Пашиняна и лепить в нашем восприятии образ эдакого русофила из главного русофоба Армении. По словам Крылова получается, что Пашинян даже больший русофил, чем ставленники России - экс-президенты Кочарян и Саргсян.

Так и хочется спросить: Крылов, вам не стыдно?! Почему вы так дезориентируете российское общество, закладываете в наше сознание ложные ориентиры?!

Следуя далее по сценарию, армянский журналист снова достает вопрос из армянской методички и направляет Крылова опять же в нужное русло.

"То есть можно констатировать, что уровень антироссийской пропаганды в Армении снизился?", - диктует армянский интервьюер.

И Крылов, как по команде, отвечает, продолжая дорисовывать образ белого и пушистого революционера Пашиняна, "большого друга" России. И даже заявляет, что Пашинян якобы "стал поддерживать пророссийский курс в куда большей степени, чем его предшественники. В результате информационный фон в Армении после прихода к власти Пашиняна стал куда более благоприятным для России".

Он переворачивает все с ног на голову: прикрывает антироссийскую истерию в Армении и придумывает, что это в России якобы имеют место антиармянские настроения.

"В самой России информационная ситуация развивалась в прямо противоположном направлении. В российском информационном поле продолжает оставаться господствующей тема захвативших власть в Армении "соросят", она тиражируется на российских ТВ-каналах и в множестве СМИ", - лжет монетизированный Крылов. Он бессовестно говорит о "живучести (в России) не соответствующих действительности (антиармянских) пропагандистских штампов".

Крылов сам создает не соответствующие действительности пропагандистские штампы.

Получив нужную порцию "аргументов" о "любящем" Россию Пашиняне, армянский журналист далее переходит на внешних оппонентов Армении, и вновь подсказывает Крылову, что он сейчас должен озвучить. А именно, Крылов должен подтвердить, что в российском информационном пространстве, которое по числу армянских руководителей и иных армянских вредителей занимает первое место в мире, что якобы в этом армянском серпентарии какие-то азербайджанцы смогли протащить нужные им "заказные" материалы. Такой случай наверное лишь раз имел место в "Независимой газете", но этот материал, где азербайджанцы только попытались представить свою позицию по конфликтной теме, был через несколько часов снят, а редакторы уволены. И с тех пор "Независимая" попала в число остро зависимых от армянского лобби, и старательно замаливает грехи, публикуя одну за другой армянские фальшивки.

"Это правда. В российских СМИ публикуется масса заказных материалов, которые представляют ситуацию в Армении в самом негативном свете. Их заказчиками выступают не только политические противники Пашиняна внутри страны, но и задействованные в информационной войне против Армении пропагандистские структуры Азербайджана и Турции", - как по команде рапортует Крылов.

Период, когда благоприятно и взаимовыгодно развивались отношения России с Турцией и Азербайджаном, лишали сна армянских провокаторов, управляющих Россией. Строились планы для противодействия столь нежелательному для армян курсу. В этом направлении работала вся армянская команда, включая замотивированных российских экспертов, журналистов, политиков. Но Крылов конечно отличился, и даже дал фору Затулину и Багдасарову.

Крылов лжет, утверждая, что в медиапространстве России якобы тиражируются "призывы к изгнанию и погромам армян, направленные на разжигание национальной розни, и они превращаются в угрозу для безопасности самой России".

Где это Крылов увидел "изгнание" армян? Скорее наоборот, численность армян в России растет, как и их благоденствие. Даже русским так хорошо не живется в России, как армянам. Как может этот так называемый российский эксперт утверждать, что в России призывают к погромам армян?! За клевету в адрес собственного государства он вообще должен быть привлечен к уголовной ответственности. Угрозу безопасности России представляют продажные элементы, работающие на интересы другого государства.

Крылов оправдал и ограничение вещания российских телеканалов в Армении. Оказывается, это было всего лишь ответной реакцией на "необъективность транслируемых на армянскую аудиторию российских телеканалов".

Что еще россияне не отдали и не сделали для армян?! Лучшие земли уже отдали, всех во власти укомплектовали, осталось только кресло Владимира Владимировича и ключи от Москвы им торжественно вручить.

Крылов, например, продолжает надеяться, что "процесс оздоровления нынешнего, во многом искажённого и неадекватного, информационного фона российско-армянских отношений уже начался". То есть, Россия в "надежных" армянских руках. "Армянская мечта" в России становится реальностью. Готовьтесь к сдаче Краснодара, Сочи и Ростова...