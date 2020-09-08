Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ. Понятно, что Батька сейчас в сложной ситуации, а потому решил посредством российских медиа транслировать и миру, и народу Беларуси свою позицию, чтобы объясниться разом и со всеми.

Кремль, и непосредственно Президент РФ Владимир Путин поддерживают Лукашенко, поскольку Беларусь - союзное государство, братская славянская страна и оплот России в восточной Европе. Уход Лукашенко на волне майдана мог создать аналогичные риски и для России. На данном этапе Москва и Минск отбились от глобалистов. Беларусь пока не удалось увести от России, как ранее оторвали Украину и затормозили процесс интеграции в Евразии.

Десант российских СМИ, отправленный в Минск, должен был соответствовать задачам Москвы, выступающей в некотором роде адвокатом Лукашенко. Как известно, в Минск откомандировали главреда телеканала Russia Today Маргариту Симоньян, корреспондента "Первого канала" Антона Верницкого, ведущего программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгения Рожкова и главреда радиостанции "Говорит Москва" Романа Бабаяна. К ним присоединился и супруг Симоньян - Тигран Кеосаян.

Интересно, кто подбирал участиков этого квинтета? Почему среди пятырех журналистов, отправленных из Москвы в Минск с этой важной миссией, трое обязательно должны быть армяне? Тем более Маргарита Симоньян - ярая ненавистница Лукашенко...

Симоньян даже как никогда намарафетилась, нарядилась в изумрудные тона, не иначе как с целью ослепить и раздобрить Лукашенко. Ведь совсем недавно она упрекала Лукашенко "в произволе", ораторствуя на передаче Соловьева, и фактически призывала к его свержению своими постами в telegram, а в эфире Радио "Комсомольская правда", комментируя ситуацию в Минске, сообщила широкой аудитории, что "Лукашенко клюнул жареный петух".

Симоньян тогда фактически на весь мир объявила Лукашенко - союзника Москвы, тираном и фашистом: "Я больше верю своим журналистам, которые рассказывают страшные вещи о тюрьмах в Белоруссии. Что это, в каком году? Глава МВД, заявляя, что ничего не происходило - он идиот, он тот же фашист!".

"Тот же фашист", - бросила Симоньян и в адрес Лукашенко. А теперь давайте вспомним, кто пытался внедрить в сознание белорусов, да и всего мира, что "Лукашенко - фашист!". Именно те силы, которые стояли за организацией протестов в Минске, именно те силы, которые посредством телеграм каналов, особенно польско-американского NEXTA, направляли общество, особенно молодежь, на протестые акции, распространяли революционные технологии глобалистов, в том числе завезенные в Беларусь адептами Сороса из Армении. В Минске в те дни, как и ранее на акциях протеста в Хабаровске, отловили массу участников беспорядков от армянской диаспоры.

Армянская диаспора используется глобалистами, которым противостоят и Трамп, и Путин, и Лукашенко - каждый на своем уровне и в своей географии. "Пятые колонны", ослабляющие центральную власть, сидят в каждой из этих стран, особенно в сфере СМИ. А Россия так просто чемпион по числу армянских руководителей информационного поля. Симоньян и Бабаян тоже не просто так получили генеральские посты в самых крутых российских медиа. И вот сегодня кто-то там наверху принимает решение отправить именно этих журналистов в Минск. Хорошо хоть Верницкий и Рожков создают декоративный фон. А то со стороны может сформироваться впечатление, что это не Россия, а Армения отправляет своих журналистов на интервью к президенту другой страны.

Армянское лобби не раз засылало "своих журналистов" в Минск, и каждый раз это завершалось скандалом и осложнением российско-белорусского диалога. Достаточно вспомнить "комадировку" в Минск журналистов проармянского агентства Regnum. И кого имеет в виду Симоньян, когда говорит о "своих журналистах". Наверняка, они посещали Минск с теми же провокационными целями.

И вот теперь Симоньян отправляется в Минск собственной персоной, чтобы потом доложить реальным хозяевам о ситуации в Беларуси. Такие, как Симоньян, в том их и "ценность", что они очень быстро "переобуваются"и "искренне" лицемерят.

Симоньян после интервью вдруг прониклась "искренней" симпатией к Лукашенко и даже повозмущалась по поводу того, что происходило в Беларуси: "Нам кажется очевидным, что вот этот всплеск, слава богу, не удался для Беларуси. С одной стороны, цветной революции не произошло, хотя дело было близко к этому. С другой стороны, эта вот вдруг забурлившая масса ушла в такое вялое полукипение".

А как же насчет "фашиста", творящего "произвол"? Эти слова тоже принадлежат Симоньян...

Дождемся развития этой ситуации для следующего анализа.