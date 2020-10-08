Недавно в Сети были опубликованы фотографии армянских военнослужащих, захваченных в плен в оккупированном Карабахе частями азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Musavat, один из плененных солдат армянской армии произнес слова, разоблачающие премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Все, что было сделано, во всем виноват Никол! Я сам виноват, отслужил два года, нужно было вернуться к семье. Никол привел все к этому. Он говорил, будете воевать, все будет хорошо, но бросил нас и ушел. Мне 18 лет, я артиллерист. Меня отправили на пост в Джебраил. Я прибыл, чтобы служить, как вы. Меня ждут мама и папа", - сказал пленный солдат.