Лачинский коридор освобожден от символов армянской оккупации

С освобожденных земель Азербайджана, на протяжении всего Лачинского коридора, соединяющего Армению с Ханкенди, отсутствуют как армянские флаги, так и "флаги" фейкового режима "НКР", созданного Ереваном на азербайджанских территориях в начале 90-х годов, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Напомним, что Лачинский коридор, созданный в соответствии с трехсторонним Заявлением Азербайджана, России и Армении, проходит по центру Лачинского района Азербайджанской Республики, разделяя, таким образом, Кельбаджарский и Губадлинский районы.

При этом коридор проницаем для проезда азербайджанского транспорта, безопасность передвижения по нему обеспечивают российские миротворцы.

В настоящее время в населенных пунктах, попавших в этот транспортный коридор шириной 5 км, проживает только то население, что жило там до оккупации Лачинского района, все незаконные мигранты уехали в Армению.