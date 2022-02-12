В Азербайджане будет установлен самый высокий флагшток в мире

Турецкая компания Çimtaş, "дочка" ENKA, установит в Баку самый высокий в мире флагшток - он будет иметь высоту 191 м.

Как передает Day.Az со ссылкой на ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş., флагшток будет состоять из девяти стальных конических труб диаметром от двух до 5,7 м и весом от 13 до 230 тонн, а также вращающегося сегмента, который будет размещен на самом верху.

Сообщается, что изготовление флагштока началось еще в сентябре 2021 года. В апреле компания доставит его в Баку.