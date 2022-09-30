Города Шуша и Велико-Тырново стали побратимами

30 сентября в Софии был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанским городом Шуша и болгарским городом Велико-Тырново.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Велико-Тырново Даниел Панов.