https://news.day.az/politics/1499674.html Города Шуша и Велико-Тырново стали побратимами - ФОТО
Города Шуша и Велико-Тырново стали побратимами - ФОТО
30 сентября в Софии был подписан Меморандум о взаимопонимании между азербайджанским городом Шуша и болгарским городом Велико-Тырново.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр города Велико-Тырново Даниел Панов.
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