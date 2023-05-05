Как сообщают армянские СМИ, Пашинян и его команда молились, чтобы по итогам переговоров в Вашингтоне не был подписан какой-либо документ. По сообщению местных изданий, премьер полагал, что это приведет к открытию второго фронта в деструктивных отношениях запада и Москвы, в центре которого оказался бы Ереван.

Глава правительства полагал, что Армении не удастся выйти победителем из этой битвы, так как потенциальное подписание итогового документа вызвало бы отрицательную реакцию в Кремле.

Сообщение армянских СМИ является прекрасным примером, иллюстрирующим тезис о том, что Армения не облдает должным суверенитетом по большому спектру вопросов. В итоге, это не дает возможность принимать решения, которые могли бы быть приняты.

Структурные проблемы, такие как ограниченные возможности страны и неумение выстроить систему дипломатических отношений, приводят к тому, что Армения не способна заключить мирное соглашение. Иронично то, что в этой ситуации Армения ставит под удар интересы, благополучие и будущее этнических армян в Карабахе, о которых она, якобы, так сильно беспокоится.

Однако, один вопрос не дает покоя. В данный момент три стороны выступают в качестве посредников - США, ЕС и Россия. Учитывая, что Армения опасается эскалации отношений между Россией и Западом, так как полагает, что это приведет к краху страны, то в какой столице Армения готова подписать мирный договор? Ведь подписание документа при посредничестве любой стороны создаст новый виток напряженности между Кремлем и Западом. Если руководствоваться логикой премьера и его команды, то намного выгоднее продолжать имитацию переговорного процесса, чтобы минимизоровать эскалационный потенциал между востоком и западом.

Проблема заключается в том, что за каждое решение в политике приходится платить в долгосрочной перспективе. До сегодняшнего дня Ереван предпочитал не изменять своего подхода к урегулированию отношений с Азербайджаном. Прослеживаемая тенденция показывает, что Армения испытывает глубокий спад, и большая часть вины за это лежит на политических лидерах, которые подвели страну к этому. Продолжая этот курс, Армения угрожает благополучию этнических армян, что должно вызвать у них серьезные вопросы.